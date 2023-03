Migranti, l’Europa finalmente si sveglia: senza il patto Ue andiamo di crisi in crisi (Di giovedì 9 marzo 2023) Adottare e attuare il patto Ue su immigrazione e asilo, proposto della Commissione europea nel settembre 2020 e bloccato da due anni e mezzo dai governi in Consiglio Ue, sarebbe la soluzione "olistica e complessiva" che permetterebbe di affrontare tutti gli aspetti del fenomeno migratorio nella sua dimensione europea.Lo ha affermato oggi a Bruxelles il vicepresidente della Commissione Margaritis Schinas, durante una conferenza stampa congiunta con la commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson, dedicata allo sforzo, che l'Ue ha iniziato un anno fa, per accogliere con lo strumento della protezione temporanea milioni di persone che fuggono dalla guerra russa in Ucraina.Con il nuovo patto, ha osservato in sostanza Schinas, si eviterebbe il continuo ripetersi di tragedie come quella di Crotone e si regolarizzerebbe la gestione dei flussi, invece di ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 9 marzo 2023) Adottare e attuare ilUe su immigrazione e asilo, proposto della Commissione europea nel settembre 2020 e bloccato da due anni e mezzo dai governi in Consiglio Ue, sarebbe la soluzione "olistica e complessiva" che permetterebbe di affrontare tutti gli aspetti del fenomeno migratorio nella sua dimensione europea.Lo ha affermato oggi a Bruxelles il vicepresidente della Commissione Margaritis Schinas, durante una conferenza stampa congiunta con la commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson, dedicata allo sforzo, che l'Ue ha iniziato un anno fa, per accogliere con lo strumento della protezione temporanea milioni di persone che fuggono dalla guerra russa in Ucraina.Con il nuovo, ha osservato in sostanza Schinas, si eviterebbe il continuo ripetersi di tragedie come quella di Crotone e si regolarizzerebbe la gestione dei flussi, invece di ...

