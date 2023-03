Migranti, le opposizioni via dalla commissione per protesta: il centrodestra incardina da solo il testo leghista per tornare ai decreti Salvini (Di giovedì 9 marzo 2023) Il centrodestra ha incardinato l’iter della proposta di legge per reintrodurre il decreto Sicurezza di Matteo Salvini: la maggioranza ha votato da sola la proposta. Le opposizioni, infatti, hanno abbandonato i lavori della commissione Affari costituzionali della Camera. Le minoranze, infatti, avevano chiesto di rinviare questo passaggio in attesa del decreto del governo sui Migranti – in discussione in queste ore nel consiglio dei ministri riunito a Cutro – e dell’abbinamento della proposta di legge sullo stesso tema a prima firma di Riccardo Magi (+Europa). Secondo Magi “c’è stata una forzatura da parte della maggioranza sia sotto il profilo del regolamento della Camera che sotto il profilo politico, visto che l’intera opposizione aveva avanzato delle richieste”. Il presidente della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Ilhato l’iter della proposta di legge per reintrodurre il decreto Sicurezza di Matteo: la maggioranza ha votato da sola la proposta. Le, infatti, hanno abbandonato i lavori dellaAffari costituzionali della Camera. Le minoranze, infatti, avevano chiesto di rinviare questo passaggio in attesa del decreto del governo sui– in discussione in queste ore nel consiglio dei ministri riunito a Cutro – e dell’abbinamento della proposta di legge sullo stesso tema a prima firma di Riccardo Magi (+Europa). Secondo Magi “c’è stata una forzatura da parte della maggioranza sia sotto il profilo del regolamento della Camera che sotto il profilo politico, visto che l’intera opposizione aveva avanzato delle richieste”. Il presidente della ...

