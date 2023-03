Migranti, la sorveglianza marittima passa a Crosetto. Meloni non omaggerà le salme dei naufraghi (Di giovedì 9 marzo 2023) Dal nostro inviato a Cutro. La svolta politica è contenuta nell’ultimo articolo della bozza sul decreto flussi che sta girando in mattinata: il cooordinamento integrato della sorveglianza marittima sarà in capo al ministero della Difesa, in collaborazione con le altre amministrazioni coinvolte, con tanto di decreto della presidenza del Consiglio. Il testo che sarà approvato oggi a Cutro dal Cdm ha superato il vaglio del pre Consiglio dei ministri questa mattina. Se questa linea sarà confermata significa che il governo ha deciso di togliere il coordinamento al Viminale di Matteo Piantedosi e alla guardia costiera che dipende dal ministero delle Infrastrutture, quello di Matteo Salvini, per dare più poteri a Guido Crosetto, titolare della Difesa ed esponente di spicco di Fratelli d’Italia. O almeno a non voler essere maliziosi, Palazzo ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 9 marzo 2023) Dal nostro inviato a Cutro. La svolta politica è contenuta nell’ultimo articolo della bozza sul decreto flussi che sta girando in mattinata: il cooordinamento integrato dellasarà in capo al ministero della Difesa, in collaborazione con le altre amministrazioni coinvolte, con tanto di decreto della presidenza del Consiglio. Il testo che sarà approvato oggi a Cutro dal Cdm ha superato il vaglio del pre Consiglio dei ministri questa mattina. Se questa linea sarà confermata significa che il governo ha deciso di togliere il coordinamento al Viminale di Matteo Piantedosi e alla guardia costiera che dipende dal ministero delle Infrastrutture, quello di Matteo Salvini, per dare più poteri a Guido, titolare della Difesa ed esponente di spicco di Fratelli d’Italia. O almeno a non voler essere maliziosi, Palazzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tfabiani2 : RT @ilfoglio_it: La svolta politica è contenuta nell’ultimo articolo della bozza sul decreto flussi: il cooordinamento integrato della sorv… - zazoomblog : Migranti: dl Cutro in 10 articoli sorveglianza mari anche per navi guerra - #Migranti: #Cutro #articoli - giudefilippi : RT @ilfoglio_it: La svolta politica è contenuta nell’ultimo articolo della bozza sul decreto flussi: il cooordinamento integrato della sorv… - TV7Benevento : Migranti: dl Cutro in 10 articoli, sorveglianza mari anche per navi guerra - - ilDifforme : C’è anche il potenziamento della sorveglianza marittima allo studio del governo, nell’ambito del decreto legge sui… -