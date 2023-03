Migranti | la sinistra blatera? E Giorgia Meloni incassa il sostegno dell' Europa

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ritenta, sarai più fortunato. La grande strategia del nuovo Pd di Elly Schlein ha sortito lo straordinario effetto di ricompattare la maggioranza sul nome e sull'azione del ministro'Interno, Matteo Piante dosi. Volevano processarlo, demolirlo, maciullarlo, ma gli è andata male, malissimo. Anche perché non si possono presentare in Parlamento farfugliando. «Ministro, con lei doveva esserci anche Salvini». «E quell'altro, no, anzi la». «Senza dimenticare Giorgetti, sono note le sue complicità con la Guardia di Finanza...». Non sapevano a chi addebitare la strage di Cutro. A tutti, tranne che agli scafisti criminali. Insomma, un'opposizione speronata da un ministro che non è scappato, ha rivendicato orgogliosamente la sua azione, non ha minimamente tentato uno scaricabarile inconcepibile per uno come Piantedosi. E lo hanno riconosciuto ...