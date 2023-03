Migranti, in corso Consiglio dei ministri a Cutro. Poi conferenza stampa di Meloni. LIVE (Di giovedì 9 marzo 2023) L’estensione del decreto flussi, pene più severe per gli scafisti (fino a 30 anni, nei casi più gravi) e procedure snellite per l’ingresso legale in Italia. Sono questi i temi principali sul tavolo del Consiglio dei ministri sull’immigrazione che si sta tenendo nel Municipio di Cutro, luogo simbolo del naufragio dello scorso 26 febbraio, in cui morirono oltre 70 persone. La squadra di governo è arrivata poco prima delle 16 nella cittadina calabrese, in provincia di Crotone, che è blindata da ore: pochi i passanti in giro, rispetto alle forze dell'ordine chiamate a presidiarla per evitare tensioni. Dopo il vertice Meloni terrà una conferenza stampa insieme ai due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, quello dell'Interno ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 9 marzo 2023) L’estensione del decreto flussi, pene più severe per gli scafisti (fino a 30 anni, nei casi più gravi) e procedure snellite per l’ingresso legale in Italia. Sono questi i temi principali sul tavolo deldeisull’immigrazione che si sta tenendo nel Municipio di, luogo simbolo del naufragio dello s26 febbraio, in cui morirono oltre 70 persone. La squadra di governo è arrivata poco prima delle 16 nella cittadina calabrese, in provincia di Crotone, che è blindata da ore: pochi i passanti in giro, rispetto alle forze dell'ordine chiamate a presidiarla per evitare tensioni. Dopo il verticeterrà unainsieme ai due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, quello dell'Interno ...

