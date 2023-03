Migranti, il governo mira a inasprire le pene per i trafficanti. A Lampedusa più di duecento sbarchi nelle ultime ore (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Consiglio dei ministri sui Migranti è convocato in data 9 marzo 2023, alle ore 15.45, nella sede del Municipio di Cutro . All’ordine del giorno il decreto su ‘Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”. pene raddoppiate per i trafficanti di vite umane Un duro inasprimento delle pene per i trafficanti di vite umane è uno dei punti che verranno discussi. Si tratta del punto nevralgico del Cdm il cui testo resta aperto. Fonti qualificate spiegano all’Adnkronos che si starebbe addirittura valutando di raddoppiare le pene, che attualmente vanno da 1 a 5 anni. La stretta a cui lavora il governo per fermare i trafficanti di vite potrebbe portarle dunque ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Consiglio dei ministri suiè convocato in data 9 marzo 2023, alle ore 15.45, nella sede del Municipio di Cutro . All’ordine del giorno il decreto su ‘Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”.raddoppiate per idi vite umane Un duro inasprimento delleper idi vite umane è uno dei punti che verranno discussi. Si tratta del punto nevralgico del Cdm il cui testo resta aperto. Fonti qualificate spiegano all’Adnkronos che si starebbe addirittura valutando di raddoppiare le, che attualmente vanno da 1 a 5 anni. La stretta a cui lavora ilper fermare idi vite potrebbe portarle dunque ...

