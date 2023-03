Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MolinariRik : La sinistra chiede le manette e cerca colpevoli perché non sa confrontarsi. Triste che la neo segretaria Schlein, u… - elio_vito : Il pasticcio del trasferimento a Bologna delle salme dei naufraghi morti a Cutro, annullato dopo le proteste, mostr… - ladyonorato : Intanto, il dibattito sull’accoglienza o meno dei migranti irregolari imperversa anche in UK, dove il governo… - LaStampa : Migranti, il governo a Cutro: il muro di Salvini al Cdm e lo scontro con Mantovano - Paola222006421 : RT @MonicaBergamas9: L'Odissea dei poveri migranti che hanno perso la vita nel mare di Cutro non è ancora finita.Da morti,chiusi nelle loro… -

Proprio quel che sarebbe servito ai settantamorti al largo di Cutro , dieci giorni fa. Nel mazzo di proposte delMeloni riunito oggi in Calabria per voltare pagina sulle politiche ...Non ci sarà invece nessuna stretta sui permessi di soggiorno: resta al momento inevasa la richiesta della Lega di ripristinare alcune norme contenute nei decreti sicurezza del'gialloverde'. ...Le possibili novità Di sicuro ci sarà un inasprimento delle pene per i trafficanti e nelda ... Ci dovrebbe essere, quindi, l'introduzione di una nuova aggravante in caso di morte dei. ...

Governo in trasferta a Cutro, tensione sul dl migranti Agenzia ANSA

Nel buio di domenica 26 febbraio, alle quattro del mattino, in mezzo al mare freddo con onde alte tre metri, sono morti uomini, donne e tanti bambini davanti alle coste calabresi. Erano partiti dalla ...Un cervello digitale, operativo h24. A una manciata di chilometri da Roma. Il nome non è dei più immediati. Diism: Dispositivo interministeriale integrato per la sicurezza ...