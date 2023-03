Migranti, Francia: “Italia ne prende 1 su 10, bisogna migliorare” (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – Occorre “migliorare” l’applicazione delle prescrizioni del regolamento di Dublino da parte dell’Italia, perché Roma si prendeva “un” migrante su “dieci”, anche prima della crisi dell’Ocean Viking. Lo ha sottolineato il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin, oggi a Bruxelles a margine del Consiglio Affari Interni. “Ho avuto l’opportunità di dirlo al ministro Italiano – dice Darmanin – che ho ricevuto la scorsa settimana, perché anche prima della crisi dell’Ocean Viking, l’Italia riprendeva una persona su dieci. E quindi, ovviamente, dobbiamo migliorare in questo campo. Ringrazio il governo Italiano per aver esaminato” la questione, “perché abbiamo avuto uno scambio molto positivo e mi recherò al confine ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – Occorre “” l’applicazione delle prescrizioni del regolamento di Dublino da parte dell’, perché Roma siva “un” migrante su “dieci”, anche prima della crisi dell’Ocean Viking. Lo ha sottolineato il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin, oggi a Bruxelles a margine del Consiglio Affari Interni. “Ho avuto l’opportunità di dirlo al ministrono – dice Darmanin – che ho ricevuto la scorsa settimana, perché anche prima della crisi dell’Ocean Viking, l’riva una persona su dieci. E quindi, ovviamente, dobbiamoin questo campo. Ringrazio il governono per aver esaminato” la questione, “perché abbiamo avuto uno scambio molto positivo e mi recherò al confine ...

