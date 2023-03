(Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar (Adnkronos) - "Lache porta il mio nome è unaed èildi". Lo dice Gianfrancoal 'Giorno'. "Siamo in presenza di un fenomeno emergenziale straordinario e lo scenario è radicalmente diverso rispetto all'anno in cui fu varata la", spiega l'ex ministro degli Esteri aggiungendo: "Il mondo è cambiato, un tempo il punto erano i cosiddettieconomici ed erano pochi quelli che chiedevano asilo. Oggi, e lo leggo dalla lettera della von der Leyen, la dimensione dell'immigrazione riguarda tutta l'Europa e quella parte del mondo che vive in condizioni economiche migliori rispetto a quell'altra grande parte, che vive in condizioni disastrose". Per, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Naufragio migranti, Giuseppe #Conte: 'Questa è una tragedia: non rispondo a chi vuole meschinamente strumentalizzar… - cominif : RT @MarikaSurace: Una delle cose più interessanti di oggi è Fini che dichiara che la Bossi-Fini è datata e inadeguata a gestire migranti ch… - marcellacocchi : Gianfranco Fini: 'Cambiare la mia legge' Anche il papà della Bossi-Fini dice più permessi di soggiorno… - TV7Benevento : Migranti: Fini, 'la 'mia' legge è datata, è arrivato il momento di cambiarla' - - politicacronaca : Migranti, asse tra Pd e Terzo Polo Schlein: supereremo la Bossi-Fini @LaStampa -

Suiciò che finora ha fatto Piantedosi non funziona Piantedosi solo in Aula su Cutro. Salvini all'assalto di Meloni sull'immigrazione...creato per assistere () la folla di natanti che giornalmente si muovono con centinaia di... Mentre Letta ha preso formale impegno di modificare la legge Bossi -, Barroso ha assicurato un ...E abolire la Bossi -, l'allarme dei Servizi per la primavera: "Sbarchi in aumento polveriera Tunisia" Hacker russi, quel filo che lega gli attacchi. Matrice politica, sale l'allerta ...

Migranti: Fini, ‘la ‘mia’ legge è datata, è arrivato il momento di ... Il Sannio Quotidiano

In mattinata il preconsiglio, in vista del Consiglio dei ministri previsto nel pomeriggio. La Lega alza la posta sui decreti sicurezza. Asse Roma-Amsterdam (ANSA) ...Roma, 8 mar. Il Pd fa fronte comune con +Europa sull’immigrazione e, segretaria Elly Schlein in testa, sottoscrive la proposta di legge di iniziativa popolare ‘Ero straniero’ depositata dal segretario ...