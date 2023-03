Migranti, Fini: “La ‘mia’ legge è datata, è arrivato il momento di cambiarla” (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – “La legge che porta il mio nome è una legge datata ed è arrivato il momento di cambiarla”. Lo dice Gianfranco Fini al ‘Giorno’. “Siamo in presenza di un fenomeno emergenziale straordinario e lo scenario è radicalmente diverso rispetto all’anno in cui fu varata la legge”, spiega l’ex ministro degli Esteri aggiungendo: “Il mondo è cambiato, un tempo il punto erano i cosiddetti Migranti economici ed erano pochi quelli che chiedevano asilo. Oggi, e lo leggo dalla lettera della von der Leyen, la dimensione dell’immigrazione riguarda tutta l’Europa e quella parte del mondo che vive in condizioni economiche migliori rispetto a quell’altra grande parte, che vive in condizioni disastrose”. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – “Lache porta il mio nome è unaed èildi”. Lo dice Gianfrancoal ‘Giorno’. “Siamo in presenza di un fenomeno emergenziale straordinario e lo scenario è radicalmente diverso rispetto all’anno in cui fu varata la”, spiega l’ex ministro degli Esteri aggiungendo: “Il mondo è cambiato, un tempo il punto erano i cosiddettieconomici ed erano pochi quelli che chiedevano asilo. Oggi, e lo leggo dalla lettera della von der Leyen, la dimensione dell’immigrazione riguarda tutta l’Europa e quella parte del mondo che vive in condizioni economiche migliori rispetto a quell’altra grande parte, che vive in condizioni disastrose”. L'articolo proviene da Sbircia la ...

