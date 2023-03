Migranti, farsa di Pd e M5S per oscurare il governo a Cutro: scappano dalla Commissione che discute la legge (Di giovedì 9 marzo 2023) Sceneggiata delle opposizioni, in Parlamento, negli stessi minuti in cui, a Cutro, il governo arrivava al completo per annunciare le nuove misure sul fronte dell’immigrazione e portare la solidarietà ai familiari delle vittime della strage. Tutte le opposizioni hanno abbandonato i lavori della Commissione affari costituzionali, dove oggi è approdata la proposta di legge targata Lega che punta a reintrodurre una stretta ai permessi di soggiorno per i Migranti e a modificare la Bossi-Fini. Migranti, rinviata la discussione in Commissione La maggioranza ha deciso di incardinare la proposta di legge della Lega che ripristina il decreto sicurezza-Salvini nonostante le richieste di tutti i gruppi di minoranza di rinviare questo passaggio in attesa del ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 marzo 2023) Sceneggiata delle opposizioni, in Parlamento, negli stessi minuti in cui, a, ilarrivava al completo per annunciare le nuove misure sul fronte dell’immigrazione e portare la solidarietà ai familiari delle vittime della strage. Tutte le opposizioni hanno abbandonato i lavori dellaaffari costituzionali, dove oggi è approdata la proposta ditargata Lega che punta a reintrodurre una stretta ai permessi di soggiorno per ie a modificare la Bossi-Fini., rinviata la discussione inLa maggioranza ha deciso di incardinare la proposta didella Lega che ripristina il decreto sicurezza-Salvini nonostante le richieste di tutti i gruppi di minoranza di rinviare questo passaggio in attesa del ...

