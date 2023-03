Migranti, ecco cosa c’è nel dl del governo: dalle quote d’ingresso triennali alle pene fino a 30 anni per gli scafisti che procurano stragi in mare (Di giovedì 9 marzo 2023) Il decreto flussi diventa triennale (2023-2025) e quote preferenziali per i Paesi che, «anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari» Leggi su lastampa (Di giovedì 9 marzo 2023) Il decreto flussi diventa triennale (2023-2025) epreferenziali per i Paesi che, «anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari»

