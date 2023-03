Migranti, due salme bloccate a Cutro perché Comune è chiuso per Cdm: niente certificato di morte (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – Due salme pronte al trasferimento in Germania sono bloccate perché il Comune di Cutro è chiuso per il Consiglio dei ministri e gli uffici, come apprende l’Adnkronos, non possono emettere il certificato di morte. Le due bare erano già nei carri funebri per raggiungere Monaco, ma la mancanza dei certificati ha bloccato tutto. Adesso i familiari stanno cercando una soluzione. Ma, con ogni probabilità, dovranno aspettare domani mattina. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – Duepronte al trasferimento in Germania sonoildiper il Consiglio dei ministri e gli uffici, come apprende l’Adnkronos, non possono emettere ildi. Le due bare erano già nei carri funebri per raggiungere Monaco, ma la mancanza dei certificati ha bloccato tutto. Adesso i familiari stanno cercando una soluzione. Ma, con ogni probabilità, dovranno aspettare domani mattina. L'articolo proviene da Italia Sera.

