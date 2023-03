Migranti | due salme bloccate a Cutro perché Comune è chiuso per Cdm | niente certificato di morte

(Di giovedì 9 marzo 2023) Duepronte al trasferimento in Germania sonoildiper il Consiglio dei ministri e gli uffici, come apprende l'Adnkronos, non possono emettere il ...

... ha sottolineato Jenrick, agiorni dalla presentazione al Parlamento di Westminster da parte ...controverso quanto draconiano (almeno sulla carta) nella legislazione contro gli sbarchi dei...Lebare erano già nei carri funebri per raggiungere Monaco, ma la mancanza dei certificati ha bloccato tutto. Adesso i familiari stanno cercando una soluzione. Ma, con ogni probabilità, ...... un decreto legge sui flussi regolari die il contrasto all'immigrazione irregolare. Al termine del Cdm è prevista una conferenza stampa cui parteciperanno oltre alla premier i...

Migranti, due salme bloccate a Cutro perché Comune è chiuso per ... Gazzetta di Reggio

Cutro (Crotone), 9 mar. (Adnkronos) – Due salme pronte al trasferimento in Germania sono bloccate perché il Comune di Cutro è e gli uffici, come apprende l’Adnkronos, non possono emettere il ...Tredici rappresentanti delle cooperative che gestirono l'"emergenza migranti" fra il 2018 e il 2019 risultano indagate per truffa: l'ipotesi della procura di Ferrara è che abbiano tratto profitto dall ...