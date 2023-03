Migranti | De Luca | “Mi auguro che la Meloni sia onesta in Cdm a Cutro”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Arriva con grande ritardo questa riunione del Consiglio dei Ministri di oggi a. Il tema è maledettamente complicato, per quel che mi riguarda non si presta a banalizzazioni o guerre ideologiche. Quello che è successo 12 giorni fa è veramente drammatico e inaccettabile”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Decommentando il Cdm nel luogo della recente strage degli immigrati. “Non voglio ritornare – ha detto De– su alcune cose dette da ministri, ma miche l’onorevoledica parole di grande onestà intellettuale. Dica innanzitutto che quello che ha raccontato per anni, che il problema deisi risolveva con il blocco navale, lo ha detto fino a 6 mesi fa, era un’idea totalmente demagogica e ...