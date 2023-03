Migranti, cosa c’è nel nuovo decreto. E spunta la norma “anti-Soumahoro” (Di giovedì 9 marzo 2023) Che il governo abbia deciso di trasferire il consiglio dei ministri a Cutro è una scelta che questa Zuppa non ha ben capito. Che motivo c’è? Tuttavia, a Crotone Meloni&co. approveranno il nuovo decreto sull’immigrazione, una mossa per dimostrare che l’esecutivo di centrodestra sul tema Migranti non fa passi indietro: lotta ai trafficanti, approdi legali, difesa dei confini. Al netto dei dissidi tra Meloni e Salvini, che già ieri pensava a un modello Sunak e vorrebbe ripristinare i suoi decreti del 2018, la bozza di decreto contiene delle novità che vale la pena analizzare. decreto flussi. ll decreto flussi diventerà triennale (2023-2025), cioè il governo deciderà – in base alle richieste dell’economia italiana – quanti ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 9 marzo 2023) Che il governo abbia deciso di trasferire il consiglio dei ministri a Cutro è una scelta che questa Zuppa non ha ben capito. Che motivo c’è? Tuttavia, a Crotone Meloni&co. approveranno ilsull’immigrazione, una mossa per dimostrare che l’esecutivo di centrodestra sul temanon fa passi indietro: lotta ai traffic, approdi legali, difesa dei confini. Al netto dei dissidi tra Meloni e Salvini, che già ieri pensava a un modello Sunak e vorrebbe ripristinare i suoi decreti del 2018, la bozza dicontiene delle novità che vale la pena analizzare.flussi. llflussi diventerà triennale (2023-2025), cioè il governo deciderà – in base alle richieste dell’economia italiana – qu...

