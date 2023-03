Migranti, Cdm a Cutro: la diretta. Meloni: 'Fino a 30 anni di carcere per scafisti' (Di giovedì 9 marzo 2023) Il governo si riunisce in Calabria: la premier contestata ma anche applaudita al suo arrivo. Via libera a un nuovo decreto sull'immigrazione. Lampedusa al collasso: migliaia di arrivi in poche ore. ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Il governo si riunisce in Calabria: la premier contestata ma anche applaudita al suo arrivo. Via libera a un nuovo decreto sull'immigrazione. Lampedusa al collasso: migliaia di arrivi in poche ore. ...

