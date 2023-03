Migranti: Cattaneo (FI), 'vera integrazione passa per flussi regolamentati' (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar (Adnkronos) - "Quando Piantedosi è venuto a riferire in Parlamento, il centrodestra si è confermato unito intorno al ministro e con una posizione comune sull'immigrazione. Non avremmo voluto vedere questo caso strumentalizzato, come purtroppo sta avvenendo: o l'Italia va in Europa con una voce sola, o fatti drammatici come quello di Cutro continueranno, purtroppo, a ripetersi". Lo ha detto a Radio Anch'Io il presidente dei deputati di Forza Italia Alessandro Cattaneo. "La regolarizzazione dei flussi migratori già avviene da anni e sarà incrementata. E' giusto organizzare flussi che consentano, da un lato, di dare un lavoro a chi arriva e, dall'altro, di rispondere alle esigenze di settori come il manifatturiero, l'agricoltura e l'edilizia. Solo così si crea vera integrazione. Non possiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar (Adnkronos) - "Quando Piantedosi è venuto a riferire in Parlamento, il centrodestra si è confermato unito intorno al ministro e con una posizione comune sull'immigrazione. Non avremmo voluto vedere questo caso strumentalizzato, come purtroppo sta avvenendo: o l'Italia va in Europa con una voce sola, o fatti drammatici come quello di Cutro continueranno, purtroppo, a ripetersi". Lo ha detto a Radio Anch'Io il presidente dei deputati di Forza Italia Alessandro. "La regolarizzazione deimigratori già avviene da anni e sarà incrementata. E' giusto organizzareche consentano, da un lato, di dare un lavoro a chi arriva e, dall'altro, di rispondere alle esigenze di settori come il manifatturiero, l'agricoltura e l'edilizia. Solo così si crea. Non possiamo ...

