Migranti | Calenda | ' governo a Cutro ammetta sbagli e dica che cambierà sui salvataggi'

Roma, 9 mar (Adnkronos) - Il Cdm a Cutro "dovrebbe dire in modo trasparente cosa non ha funzionato, ammettendo le responsabilità, che ci sono perchè sono al governo, dicendo cambieremo modo di agire sui salvataggi. Parliamo dei fatti, non delle interpretazioni partigiane dei fatti". Lo ha detto Carlo Calenda a Agorà.

