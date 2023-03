Migranti: Calenda, 'da Piantedosi solo confusione, fa lavoro che non è il suo' (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 8 mar (Adnkronos) - "Quello di ministro non è il lavoro di Piantedosi, lo ha detto lui, sono un questurino, ma un questurino non è un ministro. Un ministro dice 'sono io a volere una inchiesta'. Viceversa si è messo in difficoltà dicendo cose irresponsabili, una grande confusione, le parole per un ministro sono fondamentali". Lo ha detto Carlo Calenda a Agorà. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 8 mar (Adnkronos) - "Quello di ministro non è ildi, lo ha detto lui, sono un questurino, ma un questurino non è un ministro. Un ministro dice 'sono io a volere una inchiesta'. Viceversa si è messo in difficoltà dicendo cose irresponsabili, una grande, le parole per un ministro sono fondamentali". Lo ha detto Carloa Agorà.

