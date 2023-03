Migranti | bozza dl | decreto flussi diventa triennale | 2023-2025

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Per il triennio, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, condel Presidente del Consiglio dei ministri". E' quanto si legge nelladel dl sull'immigrazione irregolare che arriverà oggi sul tavolo del Cdm straordinario a Cutro. Quote "preferenziali" verranno inoltre assegnate ai lavoratori di Paesi che, "anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari".