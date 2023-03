Migranti | botta e risposta Meloni-cronisti in conferenza stampa

(Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ci sono 72 morti, ovvio che bisogna porsi domande, ma poiché le risposte sono state chiare…”. Lungoina Cutro per Giorgia, con iche la incalzano su possibili mancanze del governo dopo il naufragio. “Voi dunque state dicendo – sla premier – che c’è stata una volontà?”. Dopo aver incassato il ‘no’ dei giornalisti presenti, continua: “Non c’è stata volontà, perfetto. In che cosa allora si ritiene che ci sia stata una manchevolezza oggettiva? Io non ho avuto segnalazioni di nave in difficoltà di navigazione, questo sto dicendo”. E ancora: “Qualcuno qui ritiene che le autorità italiane non abbiano fatto qualcosa che potevano fare? In questo momento ci sono 20 imbarcazioni che qualcuno sta ...

