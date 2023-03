Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #Migranti, Stefania Bonaldi: 'I morti gravano sulle coscienze di tutto il paese. Le vite si sono perdute perché il… - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: L’ex sindaca di Crema Bonaldi: “Persone e diritti al centro, non sarà un partito personale. E sui migranti si cambia rotta”… - TuttoQuaNews : RT @rep_milano: L’ex sindaca di Crema Bonaldi: “Persone e diritti al centro, non sarà un partito personale. E sui migranti si cambia rotta”… - rep_milano : L’ex sindaca di Crema Bonaldi: “Persone e diritti al centro, non sarà un partito personale. E sui migranti si cambi… -

So no stati fatti errori dalla sinistra anche in passato, memorandum con la Libia ora non si sottoscriverebbe più ma nessuno si è accanito suicome ho sentito il ministro Salvini e il suo ex ...Ma un'idea di come sarà il partito Stefaniace l'ha bene in testa. Avvocata, ex sindaca di Crema, durante le primarie è stata coordinatrice della rete delle amministratrici e degli ...Ad Alessandro Zan dovrebbe spettare la delega ai diritti, mentre a Stefaniaquella ai ...dimissioni dopo le sue parole "equivocabili" all'indomani del naufragio del barcone carico dia ...

Migranti, Bonaldi: 'Lasciatemi dire che la sinistra ha fatto errori. Ma nessuno in campo progressista si è accanito come Salvini o Piantedosi' TGLA7

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il programma della nuova leader del Pd tocca sostanzialmente 20 temi: dal lavoro alla riforma fiscale, dall'ecologia alla parità di genere, fino all'Ucraina. Chi è Elly Schlein E Meloni la chiama: "Mi ...