Migranti, Berlusconi: dl non risolutivo ma è giusta direzione (Di giovedì 9 marzo 2023) "Il decreto predisposto dal governo di centrodestra va nella giusta direzione. Non potrà forse essere risolutivo, ma dimostra, ancora una volta, che un grande Paese democratico come il nostro deve ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) "Il decreto predisposto dal governo di centrodestra va nella. Non potrà forse essere, ma dimostra, ancora una volta, che un grande Paese democratico come il nostro deve ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Meloni fa il CdM a Cutro come Berlusconi a Napoli e L’Aquila, è brava a fare la vittima, ad attaccare le opposizion… - serravitomila : #Cutro #NAUFRAGGIO #MELONI #SALVINI #Berlusconi #Crotone #MIGRANTI BENVENUTI NELL'ADE - IVALDO1962 : RT @unoenessunoe: Ma come parla bene #Renzi. Peccato abbia razzolato male sui #migranti #blob - sempregilda : RT @unoenessunoe: Ma come parla bene #Renzi. Peccato abbia razzolato male sui #migranti #blob - anna_giu1 : RT @unoenessunoe: Ma come parla bene #Renzi. Peccato abbia razzolato male sui #migranti #blob -