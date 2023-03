(Di giovedì 9 marzo 2023) Digitalizzare l’non è più un’opzione ma un obbligo, per ildei collaboratori e per quello delle imprese La fotografia fatta dall’Istat è abbastanza chiara: rispetto al 2019 la quota di PMI nelle quali nel 2022 più del 50% degli addetti hanno accesso a Internet per scopi lavorativi è aumentata quasi del 23%, eguagliando i tassi di crescita delle grandi imprese (passando rispettivamente dal 40% al 49% e dal 47% al 58%). Nello stesso periodo, più marcata è la crescita degli addetti delle PMI che utilizzano dispositivi connessi a Internet, che aumenta dal 50% al 56% annullando la distanza con le grandi imprese (55,2%). Le PMI, insomma, si sono rese conto che investire in digitalizzazione non è più una possibilità ma una necessità e che i lavoratori che hanno sperimentato modalità di lavoro agile durante la pandemia, hanno assunto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IOdonna : Chi desidera avere un figlio può migliorare la fertilità anche a tavola. Dalla Società italiana di Riproduzione Uma… - Lopinionista : Migliorare il benessere dei dipendenti in azienda: quattro consigli - gocciadifuoco : RT @LucaRossi369: Mangiare lentamente può essere un modo per apprezzare meglio il cibo e migliorare la propria relazione con il nutrimento… - TibetNews11 : Migliorare il benessere delle persone nello #sviluppo industriale di alta qualità - TibetNews11 : Migliorare il benessere delle persone nello #sviluppo industriale di alta qualità -

...rappresenta un passo importante perl'accesso dei sudanesi ai servizi sanitari, in linea con l'obiettivo 3 dell'Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile, assicurare la salute e il...Lo smartwatch, pensato perle abitudini di salute edelle persone, sarà il cronometro ufficiale utilizzato da Costantino per il conto alla rovescia durante le sfide negli oltre ...Per questa ragione, perilpsico - fisico degli individui, la meteorosensibilità dovrebbe essere presa in considerazione durante la valutazione medica di "sintomi difficili da ...

L’Italia è ultima in Europa per il livello di benessere mentale Il Sole 24 ORE

E’ davvero più facile dimagrire in primavera Quanto c’è di vero in questa affermazione che è poi una domanda Dimagrire in primavera potrebbe essere un po’ più facile per alcune persone, ma dipende d ...Professioni Esperimento della settimana lavorativa di 4 giorni: quando il benessere diventa misurabile - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...