Michelle Hunziker, Pio e Amedeo ospiti a Michelle Impossibile: gelo in studio (Di giovedì 9 marzo 2023) Ieri è andata in onda l’ultima puntata di Michelle Impossibile, il programma in prima serata di Michelle Hunziker. Tra gli ospiti presenti in studio ci sono stati anche Pio e Amedeo, che non hanno risparmiato la padrona di casa con la loro comicità pungente. gelo IN studio – Tra gli ospiti presenti durante l’ultima puntata del noto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Ieri è andata in onda l’ultima puntata di, il programma in prima serata di. Tra glipresenti inci sono stati anche Pio e, che non hanno risparmiato la padrona di casa con la loro comicità pungente.IN– Tra glipresenti durante l’ultima puntata del noto L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Shakeel25006566 : Michelle Hunziker per la festa degli 8 anni dell'ultimogenita sceglie il tema di una nota serie television: ecco qu… - Cattap3 : Michelle Hunziker per la festa degli 8 anni dell'ultimogenita sceglie il tema di una nota serie television: ecco qu… - att4ntion : boh io che riattivo facebook dopo tipo 10 anni e mi ritrovo il like alle pagine di enrico ruggeri e michelle hunzik… - 555topii : @carlovp61 @27rimorsi colui che sulle foto di michelle hunziker si è segato - infoitcultura : Michelle Hunziker, Celeste compie 8 anni, la svolta nella sua vita -