Michele Bravi | le prime parole da giudice di Amici | discorso ai concorrenti

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ieri i profili social dihanno annunciato i tre nuovi giudici del serale:, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. A meno di 24 ore il cantante de Il Diario Degli Errori ha rotto il silenzio e con una lettera pubblicata su Instagram si è rivolto agli alunni della scuola mariana. #22 pic.twitter.com/kLpxgLSGl8 —(@) March 9, 2023: il post per i ragazzi di. “Cari ragazzi di, io sarò una delle tre persone sedute sulla poltrona rossa a guardarvi nel vostro primo grande spettacolo. È finalmente arrivato il momento in cui dovete restituire la sicurezza che vi hanno regalato tutte le persone che hanno speso ...

I 3 giudici del serale di #Amici22 saranno Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio.

La commissione esterna, dunque, è stata del tutto rivoluzionata rispetto alle ultime due edizioni: Stefano De Martino è stato sostituito da Giuseppe Giofré, Stash daed Emanuele ...... oltre al talentuosissimo argentino Suppi e aBugionovo, un giocatore che sa come si vince ... Il terzo quarto quando siamo andati sotto di sei ma siamo stati moltoa non spegnerci e ...Da poco infatti sono stati annunciati i 3 giudici del serale 2023: Cristiano Malgioglio , Giuseppe Giofrè e. I 3 nuovi giudici di Amici Cristiano Malgioglio non ha bisogno di ...

Ad Amici 22 Giuseppe Giofrè è uno dei giudici del serale, scopriamo chi è il ballerino che, uscito dalla scuola di Maria De Filippi, ha lavorato con superstar.Ripercorriamo la carriera di Michele Bravi: dal folgorante debutto a X- Factor alla giuria di Amici, passando per l'incidente e gli amori.