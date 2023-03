Michela Persico | la partita a carte si fa rovente | lei vince sempre facile

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 9 marzo 2023)si sta preparando per una; con questo outfit, però, per l’avversario non sarà semplice mantenere l’attenzione. Ricordiamoper essere stata protagonista di un programma che ha fatto la storia della televisione italiana. Stiamo parlando di Quelli che il Calcio dove venivano raccontate le partite con un tono decisamente leggero per far passare al pubblico un’ora e mezza di divertimento. Instagram, però, ha avuto modo di cimentarsi anche a livello di conduzione; lei, infatti, è stata al timone di influencer di stagione. Si tratta di una donna sicuramente conosciuta nel mondo dello spettacolo anche se molti la identificano come la compagna di Rugani, difensore della Juventus. Anche a livello ...