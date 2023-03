Michael Caine, Zulu ispira il suprematismo bianco? "Il più grande mucchio di st******e che abbia mai sentito" (Di giovedì 9 marzo 2023) Michael Caine ha deciso di rispondere, senza troppi filtri, a un recente report che vuole etichettare Zulu come film che ispira il suprematismo bianco. Michael Caine ha deciso di dire la sua opinione in merito ad alcuni recenti commenti strettamente legati a Zulu, il film cui ha lavorato nel 1964. Le nuove accuse apparse sui media che hanno etichettato la pellicola come un "testo chiave" per i nazionalisti bianchi e suprematisti sono "il più grande mucchio di stron**te che abbia mai sentito" secondo l'attore, che non si fa alcuno scrupolo a rispondere alla questione senza filtri. Durante una recente intervista con The Spectator, Michael ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 marzo 2023)ha deciso di rispondere, senza troppi filtri, a un recente report che vuole etichettarecome film cheilha deciso di dire la sua opinione in merito ad alcuni recenti commenti strettamente legati a, il film cui ha lavorato nel 1964. Le nuove accuse apparse sui media che hanno etichettato la pellicola come un "testo chiave" per i nazionalisti bianchi e suprematisti sono "il piùdi stron**te chemai" secondo l'attore, che non si fa alcuno scrupolo a rispondere alla questione senza filtri. Durante una recente intervista con The Spectator,...

