Michael B. Jordan sta sviluppando un "Creed-Verse" composto da film e serie tv (Di giovedì 9 marzo 2023) L'attore e regista Michael B. Jordan, grazie alla collaborazione di Amazon, sembra stia sviluppando un "Creed-Verse" che sarà composto da nuovi film e serie tv. Michael B. Jordan è al lavoro, collaborando con Amazon, su una serie di progetti televisivi e cinematografici che potrebbero dare vita a un Creed-Verse. Il terzo capitolo della saga che è stata ideata come sequel di Rocky ha già incassato 100 milioni di dollari ai box office internazionali, spingendo MGM a valutare la possibilità di creare anche delle serie tv. Secondo quanto riportato da Deadline, i produttori e Michael B. Jordan hanno avuto vari incontri ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 marzo 2023) L'attore e registaB., grazie alla collaborazione di Amazon, sembra stiaun "" che saràda nuovitv.B.è al lavoro, collaborando con Amazon, su unadi progetti televisivi e cinematografici che potrebbero dare vita a un. Il terzo capitolo della saga che è stata ideata come sequel di Rocky ha già incassato 100 milioni di dollari ai box office internazionali, spingendo MGM a valutare la possibilità di creare anche delletv. Secondo quanto riportato da Deadline, i produttori eB.hanno avuto vari incontri ...

