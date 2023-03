“Mia figlia sta male”. L’allarme della mamma vip, ha tanta paura: la bimba così da 20 giorni (Di giovedì 9 marzo 2023) Nelle ultime settimane c’è grandissima preoccupazione in casa Facchinetti, infatti ormai da giorno 18 febbraio la figlia secondogenita di Wilma e Francesco Facchinetti è malata. Ha compiuto tra l’altro, proprio giorno 8 marzo 2023, 7 anni e la piccola è stata costretta a passare la giornata in ospedale facendo continui esami, che sono stati documentati nelle stories Instagram della mamma. I genitori hanno dunque dovuto annullare la grandiosa festa che le stavano organizzando per il suo compleanno. Sono ormai 20 giorni che la figlia di Wilma e Francesco Facchinetti è sottoposta a controlli per capire da cosa derivi la sua febbre altissima. Infatti la piccola Lavinia presenta ormai da tantissimo la febbre a 40 e i suoi genitori sono davvero molto spaventati. Come prima cosa sua mamma ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 marzo 2023) Nelle ultime settimane c’è grandissima preoccupazione in casa Facchinetti, infatti ormai da giorno 18 febbraio lasecondogenita di Wilma e Francesco Facchinetti è malata. Ha compiuto tra l’altro, proprio giorno 8 marzo 2023, 7 anni e la piccola è stata costretta a passare la giornata in ospedale facendo continui esami, che sono stati documentati nelle stories Instagram. I genitori hanno dunque dovuto annullare la grandiosa festa che le stavano organizzando per il suo compleanno. Sono ormai 20che ladi Wilma e Francesco Facchinetti è sottoposta a controlli per capire da cosa derivi la sua febbre altissima. Infatti la piccola Lavinia presenta ormai da tantissimo la febbre a 40 e i suoi genitori sono davvero molto spaventati. Come prima cosa sua...

