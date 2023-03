“Mi si sono bruciate le pietanze ai fornelli” Federica Pacela distrae alla grande: visione da capogiro sul fondoschiena. “Cuoca” in bikini è inarrestabile – FOTO (Di giovedì 9 marzo 2023) Federica Pacela manda al manicomio tutti i suoi fan e accede ai fornelli in cucina in modo malizioso e accattivante: bikini travolgente. Irresistibile! La modella e web influencer Federica Pacela ha lasciato tutti i suoi ammiratori di stucco in seguito ad una serie di scatti nell’orario di punta. Non conosciamo molto sulla sua vita privata Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 9 marzo 2023)manda al manicomio tutti i suoi fan e accede aiin cucina in modo malizioso e accattivante:travolgente. Irresistibile! La modella e web influencerha lasciato tutti i suoi ammiratori di stucco in seguito ad una serie di scatti nell’orario di punta. Non conosciamo molto sulla sua vita privata Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... edohere__ : @Ris__20 ci hanno provato con Emery, con Tuchel, con Pochettino e con Galtier, direi che le chance se le sono bruci… - Erdsve : ??????: È stato riferito che le forze russe hanno preso piede a Krasnogorovka (a nord di Avdiivka) dopo che le fortif… - NeminiNemo : I danni che hanno fatto Foscolo e leopardi sono incommensurabili. Andrebbero bruciate tutte le loro opere insieme a… - Rigamo1Mariapia : RT @fragolatraveler: Non ha più valore. Le loro parole sono state bruciate come legna nel fuoco. PUFF. Nikita, che ha detto tutto in faccia… - FareseMiryam : @livingthebest20 Ma li si sono bruciate le tappe di brutto,qui dovrebbe esserci desiderio,e capisco anche la scelta… -