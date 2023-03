"Mi piace il suo cu***. Dalla passera al cu***...": Checchi Paone oltre la censura in diretta (Di giovedì 9 marzo 2023) Alessandro Cecchi Paone torna per la terza volta all'Isola dei famosi, e per questa nuova edizione parteciperà insieme al fidanzato Simone Antolini. con il quale ha una relazione da quasi un anno. In una intervista a La Zanzara su Radio24, il giornalista si è lasciato andare (anche troppo). "Io ho 61 anni, lui 26. Tutti i miei studenti maschi ed etero sono deliziati dall'idea di avere una milf", ha detto Cecchi Paone. "Il nostro è un discorso inverso. All'Isola festeggeremo un anno assieme". Il divulgatore scientifico e il suo compagno sono talmente innamorati che stanno pensando di convolare a nozze. Cecchi Paone ha addirittura rivolto un appello al presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Sposarci? Ne stiamo parlando, mi sono già sposato una volta con una donna, con cui sono stato per dieci anni. Faremo un appello alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Alessandro Cecchitorna per la terza volta all'Isola dei famosi, e per questa nuova edizione parteciperà insieme al fidanzato Simone Antolini. con il quale ha una relazione da quasi un anno. In una intervista a La Zanzara su Radio24, il giornalista si è lasciato andare (anche troppo). "Io ho 61 anni, lui 26. Tutti i miei studenti maschi ed etero sono deliziati dall'idea di avere una milf", ha detto Cecchi. "Il nostro è un discorso inverso. All'Isola festeggeremo un anno assieme". Il divulgatore scientifico e il suo compagno sono talmente innamorati che stanno pensando di convolare a nozze. Cecchiha addirittura rivolto un appello al presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Sposarci? Ne stiamo parlando, mi sono già sposato una volta con una donna, con cui sono stato per dieci anni. Faremo un appello alla ...

