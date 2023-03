“Mi piace il suo c**o”. Cecchi Paone choc, parla di lui pubblicamente (Di giovedì 9 marzo 2023) Alessandro Cecchi Paone è ufficialmente un concorrente dell’Isola Dei Famosi, la cui prima puntata andrà in onda il 17 Aprile 2023. Il famoso politico italiano ha già partecipato due volte a questo reality, la prima nel 2007 e poi di nuovo nel 2012. Questa volta però ad affiancarlo ci sarà il suo attuale compagno, con cui il giornalista ha ben 34 anni di differenza. La relazione di Cecchi Paone con il 26enne è nata quasi un anno fa ed entrambi parteciperanno al programma con il desiderio di mandare un forte messaggio di normalità agli spettatori. La relazione tra Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone sembra procedere a gonfie vele, infatti entrambi hanno mostrato la volontà di sposarsi, nonostante festeggeranno soltanto un anno di relazione durante il percorso all’Isola Dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 marzo 2023) Alessandroè ufficialmente un concorrente dell’Isola Dei Famosi, la cui prima puntata andrà in onda il 17 Aprile 2023. Il famoso politico italiano ha già partecipato due volte a questo reality, la prima nel 2007 e poi di nuovo nel 2012. Questa volta però ad affiancarlo ci sarà il suo attuale compagno, con cui il giornalista ha ben 34 anni di differenza. La relazione dicon il 26enne è nata quasi un anno fa ed entrambi parteciperanno al programma con il desiderio di mandare un forte messaggio di normalità agli spettatori. La relazione tra Simone Antolini e Alessandrosembra procedere a gonfie vele, infatti entrambi hanno mostrato la volontà di sposarsi, nonostante festeggeranno soltanto un anno di relazione durante il percorso all’Isola Dei ...

