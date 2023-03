“Mi hanno buttato a terra per rubarmi la catenina” : anziano aggredito al Circeo in strada (Di giovedì 9 marzo 2023) hanno strappato dal collo di 73enne una catenina facendo finire rovinosamente a terra. Le autrici dell’aggressione sono due donne che nel pomeriggio di martedì, 7 marzo, sono state arrestate dai Carabinieri della Stazione di San Felice Circeo, riusciti a rintracciarle, subito dopo la segnalazione da parte della vittima. L’aggressione e il furto della catenina ai danni di un 73enne È successo nel pomeriggio di due giorni fa che i militari sono stati chiamati a intervenire per l’aggressione subita da un’anziano, da parte di due donne di 19 e 21 anni, tutte domiciliate in Napoli. La coppia di giovani malviventi avevano avvicinato un 73enne strappandogli dal collo una catenina. Poi le due s’erano date velocemente alla fuga, strattonando e facendo a cadere a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 marzo 2023)strappato dal collo di 73enne unafacendo finire rovinosamente a. Le autrici dell’aggressione sono due donne che nel pomeriggio di martedì, 7 marzo, sono state arrestate dai Carabinieri della Stazione di San Felice, riusciti a rintracciarle, subito dopo la segnalazione da parte della vittima. L’aggressione e il furto dellaai danni di un 73enne È successo nel pomeriggio di due giorni fa che i militari sono stati chiamati a intervenire per l’aggressione subita da un’, da parte di due donne di 19 e 21 anni, tutte domiciliate in Napoli. La coppia di giovani malviventi avevano avvicinato un 73enne strappandogli dal collo una. Poi le due s’erano date velocemente alla fuga, strattonando e facendo a cadere a ...

