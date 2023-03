“Mettiamola nel sacco”: l’iniziativa di Fiumara nel cuore per ripulire Parco Sacagliosi (Di giovedì 9 marzo 2023) Fiumicino – ripulire e restituire decoro al Parco Scagliosi: sabato 11 e domenica 12 marzo l’Associazione Fiumara nel cuore ha organizzato “Mettiamola nel sacco”, un’iniziativa volontaria per raccogliere i rifiuti e pulire l’area e riqualificarla. “Ridiamogli il giusto valore che merita”, dichiara Fiumara nel cuore. “Negli interventi, – spiega l’Associazione – oltre alla pulizia, saranno rimossi con adeguati mezzi, i tronchi di grandi dimensioni dislocati sulla scogliera e sulla spiaggia adiacente al Parco. Questi ultimi saranno successivamente disposti lungo il perimetro dell’area, in modo da delineare ed abbellire il Parco stesso rispettando i criteri di pulizia e riciclaggio. Partecipare è semplicissimo: occorre ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 marzo 2023) Fiumicino –e restituire decoro alScagliosi: sabato 11 e domenica 12 marzo l’Associazionenelha organizzato “nel”, un’iniziativa volontaria per raccogliere i rifiuti e pulire l’area e riqualificarla. “Ridiamogli il giusto valore che merita”, dichiaranel. “Negli interventi, – spiega l’Associazione – oltre alla pulizia, saranno rimossi con adeguati mezzi, i tronchi di grandi dimensioni dislocati sulla scogliera e sulla spiaggia adiacente al. Questi ultimi saranno successivamente disposti lungo il perimetro dell’area, in modo da delineare ed abbellire ilstesso rispettando i criteri di pulizia e riciclaggio. Partecipare è semplicissimo: occorre ...

