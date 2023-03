Metro Linea 1 | terminate le prove sul secondo nuovo treno

Leggi su 2anews

(Di giovedì 9 marzo 2023) Le parole dell’assessore alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Cosenza in merito aldella1. “Una nottata importante” scrive in un post pubblicato su Facebook Edoardo Cosenza, assessore comunale alle infrastrutture e ai trasporti, in merito aldellapolitana1. “positivamente leATP (Automatic Train