Meteo, in arrivo venti di burrasca e tempesta sull’Italia: scatta allerta (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – In arrivo venti forti sull’Italia. “Il transito di un’area di bassa pressione di origine atlantica determinerà domani un flusso di correnti occidentali sulle regioni centrali e, successivamente, su parte di quelle meridionali, dove la forte ventilazione persisterà per più tempo”, sottolinea il Dipartimento della Protezione Civile che, sulla base delle previsioni disponibili e “d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse”. “I fenomeni Meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – Inforti. “Il transito di un’area di bassa pressione di origine atlantica determinerà domani un flusso di correnti occidentali sulle regioni centrali e, successivamente, su parte di quelle meridionali, dove la fortelazione persisterà per più tempo”, sottolinea il Dipartimento della Protezione Civile che, sulla base delle previsioni disponibili e “d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse”. “I fenomeni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DPCgov : ?? Venerdì #3marzo ???? #AllertaGIALLA in tre regioni ??Pioggia e temporali in arrivo al Sud, in particolare sulla Si… - CRIModena_ER : RT @DPCgov: ?? Venerdì #10marzo ?? Venti forti su gran parte d'Italia, con raffiche fino a tempesta ???? #allertaGIALLA in sette regioni ?? Leg… - giakimanca25 : RT @DPCgov: ?? Venerdì #10marzo ?? Venti forti su gran parte d'Italia, con raffiche fino a tempesta ???? #allertaGIALLA in sette regioni ?? Leg… - joey_frascati : RT @DPCgov: ?? Venerdì #10marzo ?? Venti forti su gran parte d'Italia, con raffiche fino a tempesta ???? #allertaGIALLA in sette regioni ?? Leg… - SardiniaPost : Nell’Isola è scattata una nuova allerta meteo, emessa dalla Protezione civile a partire dalle 9 di venerdì 10 marzo… -