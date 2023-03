Meteo giovedì: piogge e schiarite sul litorale romano. Debole fronte in transito (Di giovedì 9 marzo 2023) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. La Debole perturbazione attesa in questa giornata della Festa della Donna sta ultimando il suo transito sulla Penisola portando nuvolosità irregolare e qualche isolata pioggia sulle regioni tirreniche. Al suo seguito la pressione tenderà ad aumentare temporaneamente ma il flusso di correnti umide occidentali porterà ancora degli addensamenti. Ci aspetta dunque una giornata di giovedì tra sole e nubi, il sole più al Nord, le Isole maggiori e i versanti adriatici. Le nubi più sull’area tirrenica dove a tratti potrà esserci anche qualche isolata pioggia, localmente anche a carattere di rovescio sul levante ligure e l’alta Toscana. Le temperature non subiranno grandi variazioni restando generalmente sopra media, di più al Nord e lungo l’Adriatico. Per quanto riguarda i venti, saranno ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 marzo 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Laperturbazione attesa in questa giornata della Festa della Donna sta ultimando il suosulla Penisola portando nuvolosità irregolare e qualche isolata pioggia sulle regioni tirreniche. Al suo seguito la pressione tenderà ad aumentare temporaneamente ma il flusso di correnti umide occidentali porterà ancora degli addensamenti. Ci aspetta dunque una giornata ditra sole e nubi, il sole più al Nord, le Isole maggiori e i versanti adriatici. Le nubi più sull’area tirrenica dove a tratti potrà esserci anche qualche isolata pioggia, localmente anche a carattere di rovescio sul levante ligure e l’alta Toscana. Le temperature non subiranno grandi variazioni restando generalmente sopra media, di più al Nord e lungo l’Adriatico. Per quanto riguarda i venti, saranno ...

