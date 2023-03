Messina Denaro, la nipote avvocato rinuncia alla difesa dello zio (Di giovedì 9 marzo 2023) perché non avrebbe fatto in tempo a studiare le carte del processo La nipote di Matteo Messina Denaro, Lorenza Guttadauro, ha rinunciato alla difesa dello zio nel processo di appello sui mandanti delle stragi Falcone e Borsellino, che si sta svolgendo nell’aula bunker del carcere di Caltanissetta. Oggi, 9 marzo, è in programma l’arringa difensiva, ma come ha scritto Tgcom24, la nipote non sarà in aula. Il motivo dipenderebbe dal fatto che l’avvocato “non ha fatto in tempo a preparare l’arringa per i molti impegni con lo zio detenuto a L’Aquila”. Nell’udienza del 18 gennaio, fissata due giorni dopo l’arresto del boss, l’avvocato del boss “chiese alla corte un termine a difesa proprio ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 9 marzo 2023) perché non avrebbe fatto in tempo a studiare le carte del processo Ladi Matteo, Lorenza Guttadauro, hatozio nel processo di appello sui mandanti delle stragi Falcone e Borsellino, che si sta svolgendo nell’aula bunker del carcere di Caltanissetta. Oggi, 9 marzo, è in programma l’arringa difensiva, ma come ha scritto Tgcom24, lanon sarà in aula. Il motivo dipenderebbe dal fatto che l’“non ha fatto in tempo a preparare l’arringa per i molti impegni con lo zio detenuto a L’Aquila”. Nell’udienza del 18 gennaio, fissata due giorni dopo l’arresto del boss, l’del boss “chiesecorte un termine aproprio ...

