Mercoledì 8 marzo Nainggolan ti aspetta allo SPAL Store!

Leggi su seriea24

(Di giovedì 9 marzo 2023)alle ore 18:30 il centrocampista biancazzurro Radjasarà presenteStore di Via Mazzini per foto e autografi con tutti i tifosi biancazzurri. Inoltre, in occasione della festa della donna, a tutte le tifoseline che raggiungeranno lo Store biancazzurro sarà donata una mimosa. Non perdere l’occasione di incontrare il Ninja, ti aspettiamo in Via Mazzini! Fonte articolo e foto: www.ferrara.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.