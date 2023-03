Mercato Napoli, Giuntoli beffato: il club è pronto ad acquistare il talento brasiliano (Di giovedì 9 marzo 2023) Gli azzurri stanno facendo una stagione straordinaria, i partenopei sono vicini ad entrare nella storia del Napoli tra campionato e Champions League. Tra gli artefici di questa super annata ci sono sicuramente l’allenatore Luciano Spalletti e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che ben hanno operato in campo e sul Mercato. Giuntoli e Spalletti Mercato Napoli, occhi puntati sul talento brasiliano Proprio il ds del Napoli, sempre attento e vigile per cogliere qualsiasi occasione di Mercato, ha messo nel mirino il talento brasiliano classe 2004 Angelo Gabriel Borges Damaceno. Per capire la classe dell’attaccante, basti pensare che è diventato il più giovane calciatore ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 marzo 2023) Gli azzurri stanno facendo una stagione straordinaria, i partenopei sono vicini ad entrare nella storia deltra campionato e Champions League. Tra gli artefici di questa super annata ci sono sicuramente l’allenatore Luciano Spalletti e il direttore sportivo Cristianoche ben hanno operato in campo e sule Spalletti, occhi puntati sulProprio il ds del, sempre attento e vigile per cogliere qualsiasi occasione di, ha messo nel mirino ilclasse 2004 Angelo Gabriel Borges Damaceno. Per capire la classe dell’attaccante, basti pensare che è diventato il più giovane calciatore ...

