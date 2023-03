Meloni vs Schlein: chi vince? Il sondaggio fa chiarezza (Di giovedì 9 marzo 2023) Le primarie di metà febbraio cominciano a produrre i primi effetti nelle stanze del Partito Democratico. Dopo la vittoria di Elly Schlein, a scapito del governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il Nazareno sarebbe in crescita secondo la stragrande maggioranza delle ultime rilevazioni. Anzi, per il sondaggio di Youtrend di questa settimana, si tratterebbe di un vero e proprio balzo in avanzi di 2 punti percentuali in soli 14 giorni. Bene, per i dem, ma non benissimo. Nella sfida tra centrosinistra e centrodestra, infatti, non c’è ancora nessuna storia. Nemmeno con Schlein segretario. Il consenso per Fratelli d’Italia e la coalizione di centrodestra, infatti, cala leggermente rispetto a due settimane fa tuttavia il partito di Giorgia Meloni naviga ancora intorno al 30 per cento e rimane la prima assoluta ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 9 marzo 2023) Le primarie di metà febbraio cominciano a produrre i primi effetti nelle stanze del Partito Democratico. Dopo la vittoria di Elly, a scapito del governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il Nazareno sarebbe in crescita secondo la stragrande maggioranza delle ultime rilevazioni. Anzi, per ildi Youtrend di questa settimana, si tratterebbe di un vero e proprio balzo in avanzi di 2 punti percentuali in soli 14 giorni. Bene, per i dem, ma non benissimo. Nella sfida tra centrosinistra e centrodestra, infatti, non c’è ancora nessuna storia. Nemmeno consegretario. Il consenso per Fratelli d’Italia e la coalizione di centrodestra, infatti, cala leggermente rispetto a due settimane fa tuttavia il partito di Giorgianaviga ancora intorno al 30 per cento e rimane la prima assoluta ...

