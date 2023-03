Meloni riunisce il Governo a Cutro, stretta trafficanti e più flussi regolari (Di giovedì 9 marzo 2023) L'impronta che il Governo vuole dare al suo approccio all'immigrazione, sta in un cambio lessicale: non più scafisti ma trafficanti, "la stessa parola usata da Papa Francesco", si sottolinea. Giorgia Meloni riunisce oggi il Consiglio dei ministri si riunisce a Cutro, la cittadina del drammatico naufragio in cui sono morte oltre settanta persone. Quanti e quali provvedimenti saranno messi all'ordine del giorno è ancora da definire, tanto che il pre consiglio - previsto per ieri alle 16 - si terrà invece questa mattina. Segno che la discussione, anche all'interno delle forze di maggioranza, è ancora aperta.Ma da Fratelli d'Italia ci tengono a sottolineare che la strada non è quella di un ritorno ai decreti sicurezza di salviniana memoria. Esattamente il contrario di ciò che punta a fare ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 9 marzo 2023) L'impronta che ilvuole dare al suo approccio all'immigrazione, sta in un cambio lessicale: non più scafisti ma, "la stessa parola usata da Papa Francesco", si sottolinea. Giorgiaoggi il Consiglio dei ministri si, la cittadina del drammatico naufragio in cui sono morte oltre settanta persone. Quanti e quali provvedimenti saranno messi all'ordine del giorno è ancora da definire, tanto che il pre consiglio - previsto per ieri alle 16 - si terrà invece questa mattina. Segno che la discussione, anche all'interno delle forze di maggioranza, è ancora aperta.Ma da Fratelli d'Italia ci tengono a sottolineare che la strada non è quella di un ritorno ai decreti sicurezza di salviniana memoria. Esattamente il contrario di ciò che punta a fare ...

