"Meloni lo sta facendo". Gruber gela Schlein e la segretaria balbetta (Di giovedì 9 marzo 2023) Lilli Gruber non fa sconti a Elly Schlein sul nuovo decreto flussi migratori e inasprimento delle pene per gli scafisti. Nell'ultima puntata di “Otto e Mezzo”, il talk preserale di LA7, giovedì 9 marzo, la conduttrice ha interrogato la neo segretaria del partito democratico sugli argomenti più caldi dell'attualità e della politica. Gruber ha domandato se il Cdm a Cutro, luogo della recente strage di migranti (72 vittime accertate), sia stato un'operazione di marketing o un messaggio concreto e Schlein lo ha bocciato: “È un'iniziativa tardiva. Vedremo il decreto”. Gruber l'ha incalzata: “Meloni ha detto di aver fatto tutto il possibile e che Frontex non aveva segnalato criticità”, “Mah… le persone sono rimaste in balia delle onde per 7 ore. Non è vero che serve una ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 marzo 2023) Lillinon fa sconti a Ellysul nuovo decreto flussi migratori e inasprimento delle pene per gli scafisti. Nell'ultima puntata di “Otto e Mezzo”, il talk preserale di LA7, giovedì 9 marzo, la conduttrice ha interrogato la neodel partito democratico sugli argomenti più caldi dell'attualità e della politica.ha domandato se il Cdm a Cutro, luogo della recente strage di migranti (72 vittime accertate), sia stato un'operazione di marketing o un messaggio concreto elo ha bocciato: “È un'iniziativa tardiva. Vedremo il decreto”.l'ha incalzata: “ha detto di aver fatto tutto il possibile e che Frontex non aveva segnalato criticità”, “Mah… le persone sono rimaste in balia delle onde per 7 ore. Non è vero che serve una ...

