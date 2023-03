Meloni: "Fino a trent'anni per i trafficanti, ripristinato il decreto flussi" (Di giovedì 9 marzo 2023) AGI - "Un aumento delle pene per il traffico di migranti e l'introduzione di una nuova fattispecie in relazione alla morte o alle lesioni gravi in conseguenza al traffico di clandestini che prevede una pena Fino a 30 anni di reclusione e "il ripristino del decreto flussi che sarà triennale". È il contenuto, ha spiegato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del decreto legge emanato dal Consiglio dei ministri convocato a Cutro, nel Crotonese, nelle cui acque il naufragio di un barcone carico di migranti il 26 febbraio scorso ha causato 72 vittime accertate È una cittadina blindata quella in cui il Consiglio dei ministri si è riunito per la seduta straordinaria. Le vie del centro sono chiuse: l'accesso è vietato, in particolare, in prossimità del palazzo comunale, dove si tiene ... Leggi su agi (Di giovedì 9 marzo 2023) AGI - "Un aumento delle pene per il traffico di migranti e l'introduzione di una nuova fattispecie in relazione alla morte o alle lesioni gravi in conseguenza al traffico di clandestini che prevede una penaa 30di reclusione e "il ripristino delche sarà triennale". È il contenuto, ha spiegato il presidente del Consiglio, Giorgia, dellegge emanato dal Consiglio dei ministri convocato a Cutro, nel Crotonese, nelle cui acque il naufragio di un barcone carico di migranti il 26 febbraio scorso ha causato 72 vittime accertate È una cittadina blindata quella in cui il Consiglio dei ministri si è riunito per la seduta straordinaria. Le vie del centro sono chiuse: l'accesso è vietato, in particolare, in prossimità del palazzo comunale, dove si tiene ...

