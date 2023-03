Meloni: dl sicurezza Lega? Compresi nel provvedimento in Cdm (Di giovedì 9 marzo 2023) "Per ciò che riguarda i decreti sicurezza diverse norme della proposta della Lega sono comprese in questo provvedimento". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo a una ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) "Per ciò che riguarda i decretidiverse norme della proposta dellasono comprese in questo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiarispondendo a una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Salvini compie 50 anni e spera di festeggiare con il ritorno dei decreti sicurezza sull’immigrazione. Il governo va… - ultimora_pol : Giorgia #Meloni sarebbe intenzionata a fermare le norme chieste dalla #Lega e mutuate dai decreti sicurezza di Salv… - clmmrt75 : RT @CeresaRaffaele: Mentre la Meloni piange lacrime di coccodrillo in questi minuti la Lega fa passare in commissione il DDL per ripristina… - Ref2302 : RT @CeresaRaffaele: Mentre la Meloni piange lacrime di coccodrillo in questi minuti la Lega fa passare in commissione il DDL per ripristina… - armando59285033 : Il no del governo #Meloni ai decreti sicurezza di #Salvini. No al blocco navale, aspettando l'Europa. Invece di mig… -