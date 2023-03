Meloni con il governo a Cutro, a breve il Cdm (Di giovedì 9 marzo 2023) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al palazzo del Comune di Cutro dove tra poco presiederà il Consiglio dei ministri che ha all'ordine del giorno, tra l'altro, un decreto legge sui ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) La presidente del Consiglio Giorgiaè arrivata al palazzo del Comune didove tra poco presiederà il Consiglio dei ministri che ha all'ordine del giorno, tra l'altro, un decreto legge sui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Questo principio è corretto ed è parte della proposta di riforma del reddito che abbiamo fatto alla Meloni nell’inc… - fattoquotidiano : Lite tra imprenditrice e Purgatori. “Mia? Lasciamo lavorare ‘sta Meloni”. “Chiacchiere, lei quanto paga una lavorat… - marattin : Con la foto Landini-Schlein-Conte non abbiamo nulla a che fare. Massimo rispetto, ma siamo un’altra cosa, anche ris… - luisaluisa3 : RT @MeltingPotEU: #Cutro 'Vergogna, assassini' urlano i manifestanti circondati dalla polizia mentre passa il convoglio di auto con a bordo… - squil_3 : RT @cardinale_anna: “La Meloni non andrà al Palazzetto con le bare.” A cosa serve un CDM a CUTRO se poi non andranno a far visita alle bare… -

Israele promette gas all'Italia, ma il "prezzo" da pagare può essere alto ...Roma programmata per il 10 marzo durante la quale incontrerà anche Giorgia Meloni . "Vorrei vedere una maggiore cooperazione economica (tra Israele e Italia)... credo che un rapporto più stretto con ... Meloni e i ministri a Cutro per il il Cdm ... un 'dovere 'morale', quello di evitare altre tragedie del mare come quella di dieci giorni fa davanti alle coste calabresi, a dirla con parole di Giorgia Meloni. Crosetto: no a navi militari per ... Irpef, 3 aliquote nella riforma targata Meloni Roma, 9 mar. Ventuno articoli e tre passaggi: Cdm, Parlamento e via libera definitivo. Un timing di 24 mesi per l'adozione dei decreti delegati. E' la riforma del fisco targata Meloni, ormai prossima ...