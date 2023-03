Meloni: "Cdm a Cutro segnale simbolico e concreto" (Di giovedì 9 marzo 2023) (Agenzia Vista) Cutro, 09 marzo 2023 "Abbiamo voluto celebrare questo consiglio dei ministri qui a Cutro perchè all'indomani della tragedia volevamo dare un segnale simbolico e concreto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del consiglio dei ministri a Cutro. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di giovedì 9 marzo 2023) (Agenzia Vista), 09 marzo 2023 "Abbiamo voluto celebrare questo consiglio dei ministri qui aperchè all'indomani della tragedia volevamo dare un". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, al termine del consiglio dei ministri a. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Proteste a Cutro per il Cdm, peluche contro l'auto di Meloni, Salvini e Tajani. I manifestanti: 'Assassini' [dalla… - ultimora_pol : Matteo #Renzi: 'Meloni e Salvini potevano stare in aula anziché rincorrere la passerella mediatica del Cdm a Cutro' @ultimora_pol - localteamtv : Cutro, l'arrivo della premier Giorgia Meloni al comune della cittadina calabrese per il Consiglio dei ministri. L'i… - Ernesto29296958 : RT @tempoweb: Pugno duro sui trafficanti, #Nordio: 'Quando scatta il nuovo reato' #9marzo #iltempoquotidiano #cdm #cutro #scafisti #meloni… - LinaPenny1 : RT @localteamtv: Cutro, l'arrivo della premier Giorgia Meloni al comune della cittadina calabrese per il Consiglio dei ministri. L'ingresso… -