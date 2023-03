Meloni a Cutro per il Cdm, i manifestanti contestano la premier e lanciano peluche (Di giovedì 9 marzo 2023) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata poco prima delle 16 in Comune a Cutro, per presiedere il Consiglio dei ministri , convocato in via straordinaria nella località calabrese dove ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) La presidente del Consiglio, Giorgia, è arrivata poco prima delle 16 in Comune a, per presiedere il Consiglio dei ministri , convocato in via straordinaria nella località calabrese dove ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DantiNicola : Mentre a Bruxelles si riuniscono i Ministri europei #Meloni si porta Piantedosi a fare le passerelle a #Cutro, e al… - fattoquotidiano : #Piantedosi lasciato solo da #Meloni e #Salvini. E respinge ogni responsabilità politica @salvini_giacomo - ultimora_pol : Matteo #Renzi: 'Meloni e Salvini potevano stare in aula anziché rincorrere la passerella mediatica del Cdm a Cutro' @ultimora_pol - rtl1025 : ??? 'Aumento delle pene per il traffico dei #migranti. Si introduce una nuova fattispecie di reato per chi provoca l… - ziaale3 : RT @niky40786498: La Meloni manda baci che manco sul red carpet, Salvini arriva ridendo come se andasse al cinema, i contestatori irremovi… -